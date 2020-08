Bei einer Gasexplosion auf einer Tankstelle in der südrussischen Stadt Wolgograd sind am Montag mehr als ein Dutzend Menschen verletzt worden. Augenzeugenvideos, die sich rasch in den sozialen Medien verbreiteten, zeigen zunächst eine riesige Rauchsäule und wenige Augenblicke später einen Feuerball (siehe Video oben).