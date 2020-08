Zu diesem Zeitpunkt standen andere Bundesliga-Klubs schon mitten in der Vorbereitung auf die am 11. September beginnende Saison. Die Wattener haben dagegen einen Monat vor dem Start noch nicht einmal ihren Kader beisammen. Laut Köck ist man aber nach knapp einer Woche immerhin schon „trainings- und spielfähig“. Bereits am Samstag steht in Neustift ein erstes Testmatch gegen den rumänischen Erstligisten Uni Craiova auf dem Programm.