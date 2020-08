Ist Wasserstoff als Energieträger ein Allheilmittel?

Der Einsatz von Wasserstoff kann grob auf drei Anwendungsgebiete eingegrenzt werden. Erstens für die Industrie. Hier ist etwa die Firma Thöni in Telfs ein großer Player in Tirol. Und ich bin ja auch mit dem Tiroler Wasserstoffkoordinator Arthur Thöni in Kontakt. Zweitens zum Speichern von Energie vom Sommer in den Winter hinein, was bisher nur mit großen Pumpspeicherkraftwerken möglich war. Und drittens in der Mobilität, vor allem beim Transport. Ob mit dem Zug oder – das ist für Tirol aufgrund der Transitproblematik interessant – für Lkw, die lange Wege zurücklegen. Wir dürfen aber nicht E-Mobilität und Wasserstoff gegenseitig ausspielen.