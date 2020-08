„Wir gehen noch mehr in die breite Masse“, gibt OK-Chef Markus Förmer das Ziel aus. Höhepunkt am 30. August ist ein 30-Kilometer-Bewerb auf Skirollern, an dem das Skimarathon Team Austria teilnehmen wird. Dazu gibt es einen Halbmarathon auf Inlineskates und ein großes Rahmenprogramm für Kinder und Jugendliche, die man für den Ring begeistern will.