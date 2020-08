„Sputnik V“: So lautet der Name des ersten Impfstoffes gegen das Coronavirus, dessen Zulassung in Russland Präsident Wladimir Putin am Dienstag bekannt gegeben hat. Russland ist damit das erste Land der Welt, das nach eigenen Angaben einen wirksamen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 entwickelt hat. Die Impfung sei in der Früh zugelassen worden, sagte Putin während einer im Fernsehen übertragenen Videokonferenz am Dienstag. Die Weltgesundheitsorganisation WHO reagierte zurückhaltend auf die Ankündigung.