Der tschechische Fußball-Meister Slavia Prag ist wegen eines Corona-Falls in der Mannschaft am Dienstag vorzeitig aus dem Trainingslager in Bad Erlach in Niederösterreich abgereist. Ein für Dienstagabend angesetztes Testspiel gegen Sturm Graz wurde ebenso abgesagt wie ein für Freitag in Wolkersdorf geplantes gegen die Wiener Austria.