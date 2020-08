Karl-Heinz Rummenigge hat sich zuversichtlich gezeigt, dass David Alaba seinen in einem Jahr auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München verlängern könnte. „Bei Alaba bin ich durchaus vorsichtig optimistisch, dass wir eine Lösung finden werden“, sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Dienstag in München. Mit Thiago und Philippe Coutinho stehen zwei andere Star-Spieler jedoch vor dem Abschied.