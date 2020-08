Russland hat die erste Impfung gegen das neuartige Coronavirus angekündigt und die Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja musste aus Weißrussland fliehen - das sind unsere Themen in der heutigen krone.tv-News-Show. Zu Gast ist der deutsche Nahostexperte Daniel Gerlach. Was die gewaltige Explosion in Beirut für den Libanon bedeutet, warum der Systemwechsel schwierig wird und was Europa jetzt tun muss, hat er im Interview mit Damita Pressl erklärt.