Der 27-Jährige war in der Nacht auf Sonntag in eine Polizeikontrolle geraten. Doch anstatt anzuhalten, gab der Lenker Vollgas und raste mit einem Höllentempo davon. Die Beamten sprangen sofort in den Dienstwagen und nahmen die Verfolgung mit Blaulicht auf. Nach einem Katz-und-Maus-Spiel quer durch die Landeshauptstadt waren die Polizisten dem Raser dicht auf den Fersen. Beim Kreisverkehr Ödenburgerstraße/Mattersburgerstraße war die Fahrt für den Flüchtigen schließlich abrupt zu Ende. Er krachte mit seinem über 300 PS starken Boliden gegen den Randstein der Kreisverkehrinsel und konnte daraufhin nicht mehr weiterfahren.