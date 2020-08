So ergangen einem Innsbrucker (78): Ein Unbekannter hatte sich in seinen E-Mail-Account eingehackt und in seinem Namen an alle Kontakte Nachrichten versandt. „Er gab an, dass er sich in der Ukraine befinden würde und all sein Geld und seine Dokumente gestohlen worden seien. Um für sein Flugticket und die Hotelrechnung aufkommen zu können, möge ihm Geld geliehen werden“, schildert die Polizei.