Es folgten Live-Tondokumente und letztes Jahr das als Film-Soundtrack getarnte Album „Balance, Not Symmetry“, das mit seiner Mischung aus epischen Rocksongs, Hardcore-Eruptionen und elektronischen Referenzen das bunteste und bislang mutigste Werk der Band war. Wenig später kündigte Neil in britischen Interviews an, an einem weiteren Studioalbum zu arbeiten, das zwar schon vor der Corona-Pandemie fertiggestellt war, aber dennoch um drei Monate verschoben wurde. „A Celebration Of Endings“ ist dabei ein in mehrfacher Hinsicht überraschend zeitgeistiges Werk geworden, das nicht nur im Albumtitel, sondern auch in diversen Textpassagen überraschend prophetisch um die Ecke kommt. „This is not a love song“ skandiert Neil gleich zu Beginn des Songs „End Of“, der einer der härtesten und wohl gerade deshalb in der Mitte des Albums platziert ist. Als Bindeglied zwischen den „neueren“ Biffy Clyro und den letzten Ausfransungen der alten Tage, die man aber nur mehr sehr partiell und mit viel Aufmerksamkeit heraushört.