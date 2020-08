„Unsere Liebe ist magisch“

„Luciano wird immer ein wichtiger Mensch in meinem Leben sein. Doch wie Luciano immer sagte, muss das Leben in jedem Moment gelebt werden. Man muss immer ein Lächeln haben und mit Alberto erlebe ich eine große Freude. Unsere Liebe ist magisch und sehr tief“, so Mantovani.