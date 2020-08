Die Regierung hat am Dienstag in einer Pressekonferenz versichert, dass es im Herbst bei Corona-Fällen an Schulen zu keinen großflächigen Schließungen kommen wird. Viele Frauen hätten diese Sorge. „Wir können ihnen sagen, dass wir das Aussetzen des Unterrichts so punktuell, so regional und kurz wie möglich halten werden“, sagte ÖVP-Frauenministerin Susanne Raab.