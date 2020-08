Die Amphetamine stammten aus dem Ausland, großteils aus Deutschland und den Niederlanden. Das Suchtgift wurde laut Anklage durch Anstiftung des Angeklagten nach Österreich eingeführt. Sechs Pakete mit insgesamt 1480 Gramm, die der bisher unbescholtene Mann zwischen September und November 2017 bestellt haben soll, wurden am Hauptzollamt Frankfurt am Main in Deutschland sichergestellt. Bei einer Hausdurchsuchung am 5. März 2018 fanden die Ermittler bei dem Salzburger rund ein Kilo Drogen in einem Tresor. Sichergestellt wurden auch das Falschgeld und die Kreditkartenrohlinge samt Zubehör.