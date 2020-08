Der deutsche Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg steht in Verhandlungen um einen Cockpitplatz für die kommende Saison. „Ich führe schon seit geraumer Zeit Gespräche mit den zwei Teams, wo noch was gehen könnte“, sagte der Siebente des zweiten Rennens in Silverstone der Zeitschrift „auto motor und sport“. Namen nannte Hülkenberg nicht.