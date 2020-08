Kamelurin, Bleichmittel und Methanol: Fehlinformationen durch Gerüchte und Verschwörungstheorien in Zusammenhang mit dem Coronavirus haben seit Beginn der Pandemie weltweit Hunderte Menschen das Leben gekostet. Tausende Menschen mussten wegen größtenteils in sozialen Netzwerken verbreiteter Falschinformationen im Spital behandelt werden, so das Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlern aus Australien, Thailand und Japan, die für diese zwischen Dezember 2019 und April 2020 Daten zusammengetragen haben.