Ana de Armas und ihr Gefährte Ben Affleck wurden auf einem Balkon am Rande von Dreharbeiten in einem romantischen Moment ertappt. Auf dem Balkon nimmt Affleck seine 32-jährige Freundin in den Arm, um sie zu küssen. In der Eile der Wiedersehensfreude hat er die Maske nicht abgenommen und der erste Kuss der Schönheit landet auf dem Stoff. Das will natürlich keiner!