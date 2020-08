Die meisten davon wurden - wieder einmal - in Wien registriert. So gab es in der Bundeshauptstadt binnen 24 Stunden 71 Neuinfektionen. In Oberösterreich wurden 23, in Niederösterreich und Tirol je 13, in Kärnten sieben, in der Steiermark sechs, in Salzburg drei und in Vorarlberg zwei neue Fälle verzeichnet. Im Burgenland kam es zu einer Neuinfektion.