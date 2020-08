Wie das Branchenportal heise.de unter Berufung auf das „Wall Street Journal“ berichtet, soll das von zwei US-Militärveteranen gegründete Unternehmen Anomaly Six ein eigenes Software Development Kit (SDK) in zahlreiche Apps eingeschleust haben, um die GPS-Koordinaten und andere Standortdaten auszulesen und an Dritte, darunter US-Behörden, weiterzugeben bzw. zu verkaufen. Die Nutzer ließ das Unternehmen darüber offenbar im Unklaren, sie stimmten lediglich prinzipiell einer Ortung für spezielle Zwecke zu.