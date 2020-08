Familie Moritz erbte vor Jahren ein Einfamilienhaus direkt neben der Drauschleife in Aich bei Velden; der Traum vieler Familien. Doch aus dem idyllischen Leben am Fluss wird nichts. Immer wiederkehrende Hochwässer, Gestank verrottenden Schwemmgutes und nun auch noch eine „Biber-Plage“ sorgen für einen Albtraum. Jetzt wird endlich an einer Lösung gearbeitet.