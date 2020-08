Oststeirer neuerlich betroffen

Die östlichen Landesteile traf es jedoch wieder einmal am härtesten: Die Feistritz im Norden des oststeirischen Bezirkes Weiz hat am Dienstagnachmittag nach heftigen Regenfällen in den Fischbacher Alpen eine Spur der Verwüstung durch die Gemeinden gezogen und Wiesen in Seen verwandelt. Der normalerweise beschauliche Fluss mit selten mehr als einem Meter Tiefe riss sogar Brücken mit.