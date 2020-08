Was jedoch ein großer Fehler war: Denn in Großbritannien müssen Rückkehrer aus Risikogebieten, automatisch für 14 Tage in Quarantäne. Bolingoli stand jedoch wenig später schon wieder für Celtic auf dem Platz. Beim 1:1 gegen Kilmarnock am Sonntag wurde er in der 77. Minute eingewechselt.