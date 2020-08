Altkönig in Luxushotel in Abu Dhabi

Trotz der Verletzung und der Aufregung der letzten Woche um König Felipes Vater Juan Carlos wirkte die Königsfamilie gut gelaunt.

Altkönig Juan Carlos hatte am 3. August verkündet, dass er sich wegen der Korruptionsvorwürfe gegen ihn aus Spanien zurückziehen werde. Er verließ das Land noch am selben Tag und reiste nach Abu Dhabi. Dort soll er nun im Luxushotel „Emirates Palace“ residieren. Das Hotel mit Privatstrand gilt als eines der teuersten der Welt und ist Eigentum emiratischen Regierung. Sobald die Hurrikan-Saison in der Karibik vorbei ist, soll der emeritierte König einen Umzug in die Dominikanische Republik planen.