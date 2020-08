Viele sind durch den Kollaps der Commerzialbank unverschuldet in Schwierigkeiten geraten. Sie will das Land unterstützen. „Wir werden in den nächsten Wochen die Hilfe, die wir jetzt schon gegenüber den geschädigten Privatpersonen, Firmen und Gemeinden, aber auch Mitarbeitern geleistet haben, intensivieren“, meint SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich. Geplant ist eine Arbeitsstiftung, die den Angestellten der Commerzialbank unter die Arme greift. Auch Beschäftigten von Firmen, die aufgrund des Skandals ihren Job verlieren, soll geholfen werden.