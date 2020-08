Der Unfall ist am Montag gegen 21.30 Uhr im Ortsgebiet von Friesach passiert: Ein unbekannter Lenker erfasste mit seinem weißen Kastenwagen zwei Fußgänger - Burschen im Alter von 14 Jahren aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Der Lenker fuhr ohne Anzuhalten in Richtung Industriezone weiter.