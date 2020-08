Die bei der Präsidentschaftswahl in Weißrussland unterlegene Kandidatin der Opposition, Swetlana Tichanowskaja, ist ins Nachbarland Litauen ausgereist. „Sie ist in Litauen angekommen und in Sicherheit“, teilte der litauische Außenminister Linas Linkevicius Dienstagfrüh auf Twitter mit. Er hatte sich zuvor angesichts der Gewalt in Weißrussland um die Sicherheit der zweifachen Mutter besorgt gezeigt.