Noch kein Titel, nie in Europa dabei - mit Lok Zagreb hatte Rapid in Champions-League-Quali Losglück Aber das Millionenspiel steigt auswärts Kühbauer: „Fatal zu glauben, das wäre einfache Aufgabe“Der Wunsch eines Heimspiels erfüllte sich nicht - und dennoch gab es gestern Mittag ein dezentes Aufatmen in Hütteldorf: AZ Alkmaar und ein Duell mit Ex-Kapitän Schwab bei PAOK Saloniki (trifft auf Besiktas), die prominenten Brocken, bleiben Rapid im Drei-Millionen-Euro-Spiel erspart! Die Hütteldorfer gastieren am 25./26. August in der zweiten Quali-Runde zur Champions-League bei Lokomotiva Zagreb.