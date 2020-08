Ob „Tsunami Nekomata“, „Thermal-Katana“ oder „Projektil-Launcher“: In einem neuen Trailer gewährt Entwickler CD Projekt Red einen Blick auf die Werkzeuge der Zerstörung, mit denen Gamer in dem mit Spannung erwarteten SciFi-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ ab dem 19. November auf Xbox One, PS4 und PC Chaos stiften können - darunter auch die sogenannte Cyberware, also bionische Verbesserungen, die direkt in den Körper implementiert sind.