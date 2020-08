Ein wahrlich perfektes Timing für das nächste große PS-Spektakel in unserem Land nach den beiden Auftritten der Formel 1 im Juli. Und genau wie damals wird die „Krone“ - dem Anlass entsprechend - wieder ausführlich darüber berichten. Am Freitag, also an dem Tag, an dem in Spielberg erstmals die Motoren dröhnen, werden wir deshalb in der ersten unserer Sonderbeilagen alle Stars vorstellen und über alles Wissenswerte rund um die Motorrad-WM informieren. Gestaltet wird dieses Extra wie schon an den Formel-1-Wochenenden wieder gemeinsam mit Red Bull. Die eine Hälfte kommt dabei von der „Krone“, die andere ist wieder das „Red Bulletin“.