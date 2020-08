Was für eine Kampfansage in Richtung der Sterne vor dem nächsten Rennen am Sonntag in Barcelona. „Jeder hat gedacht, dass das heuer ein Spaziergang wird. Das wird es aber sicher nicht“, weiß nun auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Nur 30 Punkte trennen Verstappen in der Weltmeisterschaft noch vom Führenden Hamilton, mit Valtteri Bottas hat er den zweiten „Stern“ bereits um vier Punkte hinter sich gelassen. Er ist aktuell wohl der Einzige im Feld, der Mercedes Paroli bieten kann. Darum kann man den Holländer und sein rot-weiß-rotes Superteam beneiden.