Die Frau bog laut Polizei von der Gemeindestraße Rain in die B164 (Hochkönig Straße) ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein 41-jähriger Motorradfahrer auf der B164 in Richtung Maria Alm. Vor der Kreuzung überholte er noch einen vor ihm fahrenden PKW. Kurz darauf kam es zu einer Kollision mit der Radfahrerin, die keinen Helm trug. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen konnte der Notarzt nur mehr den Tod feststellen. Der Motorradlenker erlitt schwere Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Salzburg geflogen.