Österreichs Teamkapitän Julian Baumgartlinger rutschte für den gesperrten Charles Aranguiz in Leverkusens Startelf. Bei der sich das Fehlen von Innenverteidiger Sven Bender (verletzte sich beim Aufwärmen) nicht nur in der wilden Anfangsphase bemerkbar machte. Barella (15.) und die belgische Tormaschine Lukaku (21./im Fallen!) schossen Inter rasch 2:0 in Führung, Havertz (24.) hielt die Chance der Deutschen am Leben. Dadurch blieb es in Düsseldorf spannend. Aber am Ende war der Aufstieg von Italiens Vizemeister (dem zwei Elfer per Videobeweis abgesprochen wurden) ins Halbfinale hoch verdient.