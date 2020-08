„Angreifer in Gewahrsam“

Die Schüsse seien direkt neben dem Grundstück des Weißen Hauses nahe dem Lafayette Park gefallen, hieß es in US-Medienberichten. Über den Zustand des mutmaßlichen Angreifers oder ein mögliches Motiv ist noch nichts bekannt. Offenbar wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Person befinde sich in Gewahrsam, erklärte der Secret Service. Das Weiße Haus war Stunden nach dem Vorfall noch abgeriegelt.