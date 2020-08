Die Phoenix Suns haben am Montag auch ihr sechstes Spiel in der „NBA-Bubble“ in Orlando gewonnen und sind damit weiter im Play-off-Rennen! Angeführt vom erneut überragenden Devin Booker, der 35 Punkte erzielte, feierte das Team aus Arizona einen klaren 128:101-Sieg über Oklahoma City Thunder. Damit überholten die Suns den Pöltl-Klub San Antonio Spurs und sind nun Zehnter der Western Conference.