Bevölkerung gut sensibilisiert

Nach den Berichten in der „Krone“ meldeten sich aufmerksame Leser, bei denen die dreisten Kriminellen mit ihren Betrugsmaschen abgeblitzt waren, nicht nur in der Redaktion, sondern auch bei der Polizei. „Viele Bürger sind mittlerweile so gut sensibilisiert, dass sie die Täter bereits nach den ersten Sätzen abwimmeln und sich gar nicht erst in ein Gespräch verwickeln lassen“, so ein Polizist aus Völkermarkt.