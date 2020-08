Die Erschütterungen der zusammenbrechenden Commerzialbank Mattersburg sind bis in das Fußball-Unterhaus hinunter zu spüren. Insbesondere der Regionalliga Ost droht eine verknappte Meisterschaft mit nur 13 Vereinen. Die Drittliga-Klubs sprachen sich am Montag bei einer Sitzung in seltener Einigkeit für eine Aufstockung auf wieder 16 Mannschaften aus und setzten den Landesverbänden ein Ultimatum.