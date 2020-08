Rückkehr nur mit Highlights möglich

Ein Dominoeffekt in Sachen Blockbuster-Starts, der sich auch in Österreich zeigt, wo Marktführer Cineplexx erst seit Anfang August seine Kinos wieder öffnet, war man doch für fast fünf Monate vom Nachschub abgeschnitten. Dass eine langfristig erfolgreiche Rückkehr in den Markt nur mit Highlights möglich ist, deren Start trotz günstiger Entwicklungen in unserer Heimat vom Geschehen in den USA und in China bestimmt wird, ist der eigentliche Balanceakt der Kinobetreiber, deren Frusttoleranz ausgereizt ist. Cineasten hoffen aber mit ihnen!