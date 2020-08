Während Heuarbeiten versagte am Montagnachmittag der Allradantrieb eines Traktors in Bleiburg, wodurch dieser immer schneller wurde und gegen einen Baum prallte. Der 17-jährige Bleiburger, welcher das Fahrzeug steuerte, wurde dabei verletzt. Der Rettungshubschrauber flog den Mann in das UKH Klagenfurt.