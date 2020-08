8000 Fahrzeuge fahren täglich durch Lermoos

In den Köpfen der Bürger und deren Meister hat dieser allerdings schon längst begonnen, denn die Verkehrsbelastung steigt sukzessive. Durch Lermoos schlängeln sich in „normalen Zeiten“ rund 8000 Fahrzeuge. Das sind um 1000 mehr als vor dem Bau des Lermooser Tunnels, der ja eine Umfahrung ist. In Ehrwald bewegt sich der Verkehr in den Nachmittagsstunden nur mehr im Schritttempo durch den Ort. Besondere Belastungen sind zu verzeichnen, wenn der Lermooser Tunnel gesperrt ist. Dann werden die Dorfstraßen auch noch von rund 370 Lkw befahren. Dieser soll übrigens umfassend saniert werden. „In Zeiten des Klimawandels werden die schneesicheren Pisten um den Talkessel noch gefragter werden“, mutmaßt Salchner. Der Verkehr durch den Tourismus – die drei Gemeinden verzeichnen 1,2 Millionen Gästenächtigungen – werde mit zunehmendem Tagestourismus „bereichert“.