Der quickfidele Oberamtsrat, der mit 58 Dauergast am Tennisplatz ist, weil seine Abteilung aufgelöst worden ist. Das hat es schon gegeben. Neue Zahlen zeigen: Es tut sich etwas, aber nicht viel. Von 883 Beamten aus Rathaus, Stadtwerken, Feuerwehr etc. beendeten im Vorjahr nur 36 (vier Prozent) mit 65 (oder älter) ihren Dienst. Auf Bundesebene (also Polizisten, Richter, Berufssoldaten usw.) erreichen immerhin 28 Prozent das gesetzliche Pensionsantrittsalter.