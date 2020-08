Die Stadt Wien zählte einst mehr als 30 Kinderfreibäder, heute sind es gerade einmal elf Familienbäder. „Die Besucher blieben damals aus, sie gingen in die neuen Sommerbäder, also folgte eine Schließungswelle, die bis in die 2000er-Jahre dauerte“, blickt Bädersprecher Martin Kotinsky zurück. Auch am Neubaugürtel selbst gab es so ein Bad.