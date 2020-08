39-Jähriger mit A-Lizenz

Der Nägel mit Köpfen machte, und den Coach der eigenen 1b-Mannschaft in der 1. Klasse Nord, Georg Hauthaler, zum Cheftrainer beförderte. „Er kennt den Verein seit einem Jahr, hat gute Arbeit gemacht“, ist Schnöll überzeugt vom 39-Jährigen mit A-Lizenz. Der bringt Trainererfahrung in Golling, Hallwang, Berndorf und Grünau 1b mit – in der Regionalliga aber nicht.