Nach seiner Habilitation an der Universität Graz wurde Paarhammer 1982 zum Ordentlichen Universitätsprofessor für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät der Uni-Salzburg ernannt und war von 1987 bis 1989 deren Dekan. Zwischen 1993 und 1999 hatte Paarhammer die Funktion des Generalvikars der Erzdiözese inne. Der Prälat war Mitglied im erzbischöflichen Konsistorium in Salzburg sowie im katholischen Hochschulwerk. Seit 1988 gehörte er dem Salzburger Domkapitel an, 1993 wurde er päpstlicher Ehrenprälat. Im selben Jahr wurde er zum Ehrenbürger der Gemeinde Koppl ernannt und erhielt 2000 den Ehrenring dieser Gemeinde. Drei Jahre zuvor, 1997, wurde ihm das Goldene Ehrenzeichen des Landes Salzburg überreicht