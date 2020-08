Baustopp-Forderung bekommt Nachdruck

Auch in Salzburg laufen die Arbeiten für die 380-kV-Leitung trotz einstimmigen Beschlusses im Landtag, sich für einen Baustopp einzusetzen. FPÖ-Klubobfrau Marlene Svazek kritisiert die „Tatenlosigkeit der Landesregierung“. In einer schriftlichen Anfrage an den Landeshauptmann macht die Oppositionspartei Druck. Währenddessen bereiten sich die Leitungs-Gegner auf eine Demonstration in Wien vor: Am kommenden Freitag werden sie zum Ballhausplatz marschieren.