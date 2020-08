Für fingierten Unfall Schmerzensgeld kassiert

Was haben sie gemacht? Im großen Stil bei Versicherungen abkassiert. Da wurden etwa mit vorbeschädigten Autos aus dem Familienkreis Unfälle fingiert - im Rückwärtsgang mit Vollgas in den Betrug quasi. Danach fälschten sie Unfallberichte und cashten ab. Ein Löwenherz bewies auch ein „Unfalllenker“, der nach einem gestellten Zusammenstoß ins Spital ging, sich krankschreiben und dann Schmerzensgeld in der Höhe von 880 Euro auszahlen ließ!