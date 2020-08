Was ist in der Nacht zum Sonntag vor dem Gasthof Eder in Salzburg-Parsch passiert? Fakt ist: Ein 20-Jähriger ist mit einer abgebrochenen Flasche attackiert worden. Er liegt im Spital. Womöglich ging es um eine Frau und um Eifersucht. Die Polizei hält sich noch bedeckt: Es wird ermittelt.