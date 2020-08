250 Millionen Euro Soforthilfe an den Libanon

Diese Forderungen sind zum Teil auch an die ausländischen Finanzhilfen gebunden. Am Wochenende wurden im Zuge einer Geberkonferenz unter der Leitung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der Vereinten Nationen 250 Millionen Euro Soforthilfe zugesagt. Die Hilfsgelder sollen nach dem Willen der Geberländer direkt an die Bevölkerung fließen. „In dieser schrecklichen Zeit ist der Libanon nicht allein“, versicherten die rund 30 Geberländer zum Abschluss der Konferenz am Sonntag. Allerdings forderten sie, die Hilfsgelder müssten von den Vereinten Nationen koordiniert werden und „mit maximaler Effizienz und Transparenz direkt“ an die Bevölkerung fließen.