Ohne ausreichend Flüssigkeitszunahme schafft man diesen Knochenjob nicht. Bis zu zehn Liter Wasser schütten manche Arbeiter während eines Tages in sich hinein. In den Pausen wird ein schattiges und kühles Plätzchen aufgesucht. Auch beim „Krone“-Lokalaugenschein Montagmittag gingen die Bauarbeiter ihrer Tätigkeit nach. Am Plan standen Asphaltierungsarbeiten. „Aktuell sind sieben Kollegen im Einsatz. Am Montag wurde eine der letzten großen Asphaltierungsarbeiten abgeschlossen“, erklärt Ronald Buchl, Bauleiter von Swietelsky.