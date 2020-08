Bisher läuft es so ab: Eine Person wird positiv auf das Coronavirus getestet. Die Behörden beleuchten das Umfeld und stellen immer mehr Infektionen fest. Plötzlich steht man vor einem Cluster, in dem sich bereits hundert Personen angesteckt haben - so geschehen in St. Wolfgang. Das Virus breitet sich bei gutem Umfeld sehr schnell aus. Die Behörden haben große Mühe, die Verbreitung zu stoppen.