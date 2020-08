So auch eine schon betagtere Dame, die für ihre Freundin, die anonym bleiben möchte, spricht. Diese war am Mittwochabend in der Pfarrkirche in Längenfeld (Ötztal) bei einem Rosenkranz, der für eine Verstorbene aus dem Ort gebetet wurde. Zwischen 200 und 300 Personen sollen dort anwesend gewesen sein. „Alle sind eng beieinandergesessen oder -gestanden. Gerade einmal zwei von ihnen trugen einen Mund-Nasen-Schutz.“